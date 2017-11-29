Рязанский губернатор завел страницу во «ВКонтакте»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов завел
«Здесь я обещаю делиться яркими моментами из жизни Рязанской области, хроникой нашей рабочей деятельности, новостями российской политики, будет что-то из моей личной жизни», — говорится в первом сообщении на странице.
Комментарии, вопросы и отклики можно направлять в личные сообщения. «Постараюсь, по возможности, оперативно отвечать на все обращения, но сделать это одному, всегда быстро, — будет непросто. Надеюсь на ваше понимание, искренность и неравнодушие», — пообещал политик.
Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов подтвердил подлинность страницы. По его словам, губернатор постарается вести страницу лично.
Ранее политик завел новую