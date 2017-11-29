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11:53, 29 ноября 2017 596
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Рязанская область повысит компенсацию родителям за оплату детсадов

Рязанская область повысит компенсацию родителям за оплату детсадов

Рязанская область повысит компенсацию родителям за оплату детсадов. Соответствующее постановление областного правительства официально опубликовано во вторник, 28 ноября.

С 1 января 2018 года увеличат среднюю плату по региону, применяемую для расчета компенсации.

Показатель подняли с 965 рублей до 1024 рублей. Компенсация составляет 20% от средней платы для первого ребенка, 50% — для второго, 70% — для третьего и последующий детей. При этом учитывается количество фактических дней посещения.

Напомним, родительскую компенсацию поднимали летом 2015 года.


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