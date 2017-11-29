Рязанская область повысит компенсацию родителям за оплату детсадов. Соответствующее постановление областного правительства официально опубликовано во вторник, 28 ноября.
С 1 января 2018 года увеличат среднюю плату по региону, применяемую для расчета компенсации.
Показатель подняли с 965 рублей до 1024 рублей. Компенсация составляет 20% от средней платы для первого ребенка, 50% — для второго, 70% — для третьего и последующий детей. При этом учитывается количество фактических дней посещения.
Напомним, родительскую компенсацию поднимали летом 2015 года.