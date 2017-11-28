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11:17, 28 ноября 2017 468

ЖК «У Старицы» предложил рязанцам квартиры с ремонтом

ЖК «У Старицы» предложил рязанцам квартиры с ремонтом

В ЖК «У Старицы» можно приобрести жилье с ремонтом. Специальное предложение распространяется всего на три квартиры, хозяевам которых не придется тратить время и средства на отделочные работы и затягивать с переездом.

По словам представителей застройщика, приобрести современное жилье в живописном, экологически чистом районе можно на привлекательных условиях: действует программа trade-in и предоставляется беспроцентная рассрочка до трех лет. Кроме того, квартиры в жилищном комплексе можно купить в ипотеку по выгодной ставке.

«Жилищный комплекс „У Старицы“ оснащен всеми удобствами городской инфраструктуры и расположен в одном из красивейших мест рязанского пригорода. Дома расположены под Солотчей в 20 минутах езды от Рязани. Это жилье в первую очередь предназначено для тех, кому не нравится проводить выходные в городской суете, кто устал жить в шумных многоэтажках, кто хочет дышать свежим воздухом, засыпать и просыпаться не под звуки машин и перфораторов, а делать это в тишине леса под манящий шепот сосен», — рассказал начальник отдела продаж ЖК Роман Хаустов.

Новые жильцы комплекса уже отметили, что «это идеальное место для отдыха в выходные дни или полноценного проживания, особенно для людей, которые хотят покоя и уюта на заслуженной пенсии».

Более подробную информацию о приобретении жилья в ЖК «У Старицы» можно узнать на сайте ЖК62.РФ, а также по телефону (4912) 240-241 или +7 (910) 900-34-03.


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