Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:09, 28 ноября 2017 644
 0    0

В Сараях двое мужчин подожгли автомобиль сотрудника ГИБДД

В Сараях двое мужчин подожгли автомобиль сотрудника ГИБДД

В Сараях двое мужчин подожгли автомобиль сотрудника ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Установлено, что весной 2017 года молодые люди, распивая спиртное, решили «отомстить» автоинспектору. Ранее он останавливал их за нетрезвое вождение.

Соучастники облили машину бензином и подожгли. Транспортное средство не подлежит восстановлению.

Подсудимые полностью признали свою вину и отказались от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции России. Суд назначил им наказание на три года условно и взыскал с них материальный ущерб в пользу потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:42, 28 ноября 2017
В Рязани гражданин Узбекистана попытался взяткой спасти сожительницу от высылки
17:31, 28 ноября 2017
Подозреваемые в серийных убийствах рязанцы представлялись жертвам газовщиками
17:09, 28 ноября 2017
В Сараях двое мужчин подожгли автомобиль сотрудника ГИБДД
16:35, 28 ноября 2017
За фото курильщиков в авто каршеринг заплатит 500 рублей
16:23, 28 ноября 2017
Зампред правления Россельхозбанка Оксана Лут посетила Рязанскую область
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 1

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:21, 16 ноября 2017 50 218
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 24 682
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 12
18:40, 20 ноября 2017 23 499
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 22 804
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 22 777
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум