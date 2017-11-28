В Сараях двое мужчин подожгли автомобиль сотрудника ГИБДД. Об этом сообщила
Установлено, что весной 2017 года молодые люди, распивая спиртное, решили «отомстить» автоинспектору. Ранее он останавливал их за нетрезвое вождение.
Соучастники облили машину бензином и подожгли. Транспортное средство не подлежит восстановлению.
Подсудимые полностью признали свою вину и отказались от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции России. Суд назначил им наказание на три года условно и взыскал с них материальный ущерб в пользу потерпевшего.
Приговор не вступил в законную силу.