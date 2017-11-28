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15:33, 28 ноября 2017 321
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Рязанцев пригласили на фестиваль ремесел

Рязанцев пригласили на фестиваль ремесел

Рязанцев пригласили на фестиваль бытовых услуг и ремесел «Окские сезоны — 2017». Об этом сообщили на сайте регионального минэкономразвития.

В ТЦ «Малина» 1 и 2 декабря в 10:00 пройдет выставка-ярмарка народных художественных промыслов и изделий прикладного творчества. На ней представят михайловское кружево, кадомский вениз, скопинскую керамику, а также изделия из бисера, дерева и ткани. Выставка будет работать

В пятницу, 1 декабря, в 10:00 начнется «Открытый чемпионат по моделированию и дизайну ногтей» в отеле «Амакс». В нем посоревнуются профессионалы нейл-дизайна из Рязани, Рязанской области, Москвы, Московской области и других регионов ЦФО.

В 16:00 в Рязанском областном театре кукол начнется конкурсный показ авторских коллекций дизайнеров Рязанской области, Рязани, Москвы, Тулы и Смоленска. Конкурсанты продемонстрируют свои коллекции по семи номинациям, оценивать работы дизайнеров будет профессиональное жюри.

Победители фестиваля «Окские сезоны — 2017» смогут поучаствовать в национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» под руководством Вячеслава Зайцева.

Фото сайта минэкономразвития Рязанской области


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