Рязанцев пригласили на фестиваль ремесел

Рязанцев пригласили на фестиваль бытовых услуг и ремесел «Окские сезоны — 2017». Об этом сообщили на
В ТЦ «Малина» 1 и 2 декабря в 10:00 пройдет выставка-ярмарка народных художественных промыслов и изделий прикладного творчества. На ней представят михайловское кружево, кадомский вениз, скопинскую керамику, а также изделия из бисера, дерева и ткани. Выставка будет работать
В пятницу, 1 декабря, в 10:00 начнется «Открытый чемпионат по моделированию и дизайну ногтей» в отеле «Амакс». В нем посоревнуются профессионалы нейл-дизайна из Рязани, Рязанской области, Москвы, Московской области и других регионов ЦФО.
В 16:00 в Рязанском областном театре кукол начнется конкурсный показ авторских коллекций дизайнеров Рязанской области, Рязани, Москвы, Тулы и Смоленска. Конкурсанты продемонстрируют свои коллекции по семи номинациям, оценивать работы дизайнеров будет профессиональное жюри.
Победители фестиваля «Окские сезоны — 2017» смогут поучаствовать в национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» под руководством Вячеслава Зайцева.
Фото сайта минэкономразвития Рязанской области