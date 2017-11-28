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17:55, 28 ноября 2017 256
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Макаров обсудил приоритеты бюджетной политики с главами муниципалитетов и депутатами

Макаров обсудил приоритеты бюджетной политики с главами муниципалитетов и депутатами

Депутат Госдумы Андрей Макаров обсудил приоритеты формирования федерального бюджета с главами муниципалитетов и депутатами регионального парламента. Во вторник, 28 ноября, эти и другие вопросы рассматривались на заседании совета председателей представительных органов муниципалитетов при областной думе.

Собравшиеся обсудили принятый федеральный бюджет на 2018 и плановые периоды 2019-2020 годов и подходы к формированию межбюджетных отношений.

Макаров отметил, что в документе предусмотрены средства на выполнение поручений в соответствии с майскими указами президента и на выполнение социальных обязательств государства. Также он подчеркнул, что в казне на перспективу заложены необходимые ресурсы и на экономическое развитие.

«Нам нужно выйти на те темпы роста экономики, которые указывал президент, выполнить указы по наращиванию объёма инвестиций, повышению производительности труда, и к 2018 году выйти на среднемировые темпы роста экономики», — сказал Макаров. Спикер напомнил, что благодаря принятому на федеральном уровне решению о реструктуризации бюджетных кредитов в области на ближайшие два года останется еще 7,5 млрд рублей.

В принятом бюджете впервые прописаны все 72 субсидии. «Это важный вопрос. У нас уже есть ясность о наших возможностях, а значит на местах понимают, на что и на каких условиях можно расчитывать», — заявил политик. По его словам, сумма всех субсидий выделенных региону в 2018 году увеличился более чем на 1 миллиард рублей.

Так, на строительство БСМП пойдет 1,525 млрд рублей, на школу искусств в Недостоеве 400 млн, на поддержку села — 1,6 млрд, на ремонт дорог — 730 млн. Кроме того, заложены средства на сельские ДК, благоустройство городской среды, детсада в Кальном, в детские школы области будет направлено 80 музыкальных инструментов.

Макаров заверил, что все средства регион получит уже с 1 марта.

В ходе встречи участники заседания задали депутату свои вопросы. Главы районов интересовались, будут ли выделены федеральные средства на переселение из аварийного жилья, на субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере АПК.

Речь шла и о кадровом дефиците при формировании контрольно-счетных органов в поселениях. Отвечая на вопрос о средствах, выделенных по программе «Безопасные дороги», Андрей Макаров пояснил, что федеральным бюджетом на 2018 год на эти цели предусмотрено 730 млн рублей, против 625 млн в 2016 году.

Кроме того, члены совета обсудили вопросы, связанные с благоустройством территорий населенных пунктов муниципальных образований, реализацию программы поддержки местных инициатив. Так, на финансирование последней программы в 2018 году выделено в 10 раз больше средств, чем в прошлом.


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