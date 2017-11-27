Нефтегазовые выставки и 150 тысяч изделий. «Ризур» подвел итоги года в видеоролике

Компания «Ризур», работающая с 1997 года, специализируется на комплексных решениях в области промышленного обогрева. Она осуществляет полный цикл производства — от проекта до готового к работе изделия. Итоги текущего года «
На сегодняшний день в компании работают более 150 сотрудников, заняты более 25 тысяч квадратных метров производственных площадей.
За год предприятие выпускает более 25 000 термочехлов, более 85 типовых моделей стеклопластиковых термошкафов, более 45 тысяч металлических термошкафов, более 40 тысяч взрывозащищенных обогревателей и терморегуляторов, более тысячи магнитных указателей, более трех тысяч смотровых фонарей и другие изделия.
Ежегодно «Ризур» участвует более чем в 20 специализированных нефтегазовых выставках и конференциях, в рамках которых демонстрирует новые разработки и общается с постоянными и перспективными заказчиками.