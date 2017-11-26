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17:20, 26 ноября 2017 237
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В Рязанской области сняли ограничения по ввозу свиней

В Рязанской области сняли ограничения по ввозу свиней

В Рязанской области сняли ограничения по ввозу свиней. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Статус всей территории области по АЧС изменили на «благополучный». Соответствующие поправки внесли в решение Россельхознадзора об установлении статусов регионов России по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20 января 2017 года.

Отмечается, что в текущем году «обстановка по африканской чуме свиней сохраняется стабильной». В регионе не зафиксировали случаев заболевания среди домашних свиней и диких кабанов.

«Все ранее установленные Россельхознадзором ограничения на перемещение подконтрольных госветслужбе грузов, связанные с неблагополучием Рязанской области по африканской чуме свиней, в настоящий момент отменены», — говорится в сообщении.

Работа по контролю за распространением возбудителя заболевания на территории области продолжается.


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