В Рязанской области сняли ограничения по ввозу свиней. Об этом сообщила
Статус всей территории области по АЧС изменили на «благополучный». Соответствующие поправки внесли в решение Россельхознадзора об установлении статусов регионов России по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20 января 2017 года.
Отмечается, что в текущем году «обстановка по африканской чуме свиней сохраняется стабильной». В регионе не зафиксировали случаев заболевания среди домашних свиней и диких кабанов.
«Все ранее установленные Россельхознадзором ограничения на перемещение подконтрольных госветслужбе грузов, связанные с неблагополучием Рязанской области по африканской чуме свиней, в настоящий момент отменены», — говорится в сообщении.
Работа по контролю за распространением возбудителя заболевания на территории области продолжается.