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22:59, 26 ноября 2017 456
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На проезде Шабулина «Логан» столкнулся с внедорожником

На проезде Шабулина «Логан» столкнулся с внедорожником

В Рязани на проезде Шабулина столкнулись внедорожник и легковой Renault Logan. Фото с места ДТП опубликованы в группе «Подслушано у Водителей Рязани».

На месте работали спасатели и врачи «скорой». Подробная информация о происшествии станет известна позднее.


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Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

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О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.

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