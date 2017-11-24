Студенты рязанского «Сельхоза» выступили на вечере авторской поэзии

Студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева выступили на вечере авторской поэзии «И грусть моя светла». Мероприятие провели 22 ноября в читальном зале научной библиотеки вуза.
Гости вечера услышали произведения Влада Кулаева (1 курс, факультет ветеринарной медицины и биотехнологии), Александры Акимовой (2 курс, автодорожный факультет), Дарьи Бышовой (1 курс, факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования), Полины Леденевой (1 курс, инженерный факультет) и Ивана Мальгина (2 курс, инженерный факультет).
Каждый из них рассказал о своем творчестве, а также прочитал стихотворения своих любимых авторов: Марины Цветаевой, Валерия Брюсова, Эдуарда Асадова, Сергея Есенина, Андрея Дементьева.
«Стихотворение Константина Фролова-Крымского „Мы русские!“ в исполнении Полины Леденевой вызвало чувство гордости за Россию и патриотизма. Продолжение этого вечера обязательно будет», — рассказали представители университета.