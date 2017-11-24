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15:35, 24 ноября 2017 199

Студенты рязанского «Сельхоза» выступили на вечере авторской поэзии

Студенты рязанского «Сельхоза» выступили на вечере авторской поэзии

Студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева выступили на вечере авторской поэзии «И грусть моя светла». Мероприятие провели 22 ноября в читальном зале научной библиотеки вуза.

Гости вечера услышали произведения Влада Кулаева (1 курс, факультет ветеринарной медицины и биотехнологии), Александры Акимовой (2 курс, автодорожный факультет), Дарьи Бышовой (1 курс, факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования), Полины Леденевой (1 курс, инженерный факультет) и Ивана Мальгина (2 курс, инженерный факультет).

Каждый из них рассказал о своем творчестве, а также прочитал стихотворения своих любимых авторов: Марины Цветаевой, Валерия Брюсова, Эдуарда Асадова, Сергея Есенина, Андрея Дементьева.

«Стихотворение Константина Фролова-Крымского „Мы русские!“ в исполнении Полины Леденевой вызвало чувство гордости за Россию и патриотизма. Продолжение этого вечера обязательно будет», — рассказали представители университета.


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