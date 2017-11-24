После закрытия продуктового магазина жители скопинского села остались без еды

В четверг, 23 ноября, стало известно, что в селе Троице-Орловка Скопинского района закрыли продуктовый магазин. Местным жителям пообещали, что в населенный пункт будет приезжать автолавка, пишет издательство «
«Однако сельчане продуктовой машины не дождались и были обеспокоены тем, что зимой им придется голодать», — говорится в сообщении.
В администрации района заявили, что автолавка с нормальным ассортиментом продуктов в сопровождении журналистов отправится в Троице-Орловку уже в пятницу, 24 ноября.