«Единая Россия» взяла на контроль ситуацию в скопинском селе, оставшемся без магазина

Отделение « Единой России » в Скопинском районе взяло на контроль ситуацию в селе Троице-Орловка, где закрыли единственный продуктовый магазин , сообщила пресс-служба партии.

«В августе 2017 года в населенном пункте закрыли продуктовую палатку, так как ее деятельность была нерентабельной. Но сюда регулярно приезжала автолавка, доставляющая хлеб и продукты первой необходимости», — отметил глава Горловского поселения Николай Мишин.

Глава местной администрации Александр Боков пообещал, что 24 ноября в село прибудет автолавка, и в этот день был организован подвоз продуктов .

Кроме того, 24 ноября в Троице-Орловку направили выездную бригаду Скопинской Центральной районной больницы для организации временного ФАПа и проведения обследования здоровья местных жителей.

«Я знаю ситуацию в этом селе. Фельдшерско-акушерский пункт в Троице-Орловке был закрыт в 2011 году из-за малой численности обслуживаемого населения — при минимальном нормативе в 300 человек, он обслуживал в 10 раз меньше. Однако работа по предоставлению медицинской помощи в селе была четко организована, — рассказал секретарь местного отделения партии Андрей Мартынов. — Из Горловской амбулатории, расположенной в 10 км от села, еженедельно приезжает фельдшер и осуществляет подомовой осмотр жителей. Кроме того, в амбулатории круглосуточно работает бригада скорой помощи, которая приезжает на все вызовы в село. Нареканий от жителей по данному вопросу никогда не было».

Мартынов также подчеркнул, что не в каждом населенном пункте других муниципальных образований организована круглосуточная работа «скорой».

Лидер единороссов Скопинского района подчеркнул, что работа по обеспечению медицинской помощи жителей в селе Троице-Орловка будет продолжена. Местное отделение партии также взяло на контроль и ситуацию с подвозом продуктов в населенный пункт.