В Рыбновском районе столкнулись грузовик и «Фольксваген», погибла девушка

В столкновении грузовика с полуприцепом Volvo и Volkswagen Jetta в Рыбновском районе погибла девушка. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
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В столкновении грузовика с полуприцепом Volvo и Volkswagen Jetta в Рыбновском районе погибла девушка. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Авария
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