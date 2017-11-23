В «Барсе на Московском» состоялась премьера фильма «Креститель Русской Америки»

В Рязани состоялась
Презентация фильма прошла во вторник, 21 ноября, в кинотеатре «Люксор». Премьеру посетили зампред облправительства Сергей Филимонов, зампред обладумы Александр Шевырев, депутат гордумы Андрей Кашаев, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, почетный гражданин Рязани Вячеслав Коростылев и представители духовенства.
Продюсером документальной картины выступил известный путешественник, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаил Малахов. Фильм посвящен уроженцу Рязанского края святому Герману Аляскинскому и его культурно-историческому наследию, дошедшему до наших дней.
Ольга Щетинкина, Сергей Филимонов и игумен Лука после показа фильма поделились своими впечатлениями. Они отметили, что лента получилась качественной и достойной всеобщего внимания. Со слов продюсера фильма, некоторые телевизионные каналы уже выразили заинтересованность в его показе.
Малахов также поблагодарил ГК «