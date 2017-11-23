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11:41, 23 ноября 2017 479

В «Барсе на Московском» состоялась премьера фильма «Креститель Русской Америки»

В «Барсе на Московском» состоялась премьера фильма «Креститель Русской Америки»

В Рязани состоялась премьера фильма «Креститель Русской Америки», созданного при поддержке ФПК «Инвест».

Презентация фильма прошла во вторник, 21 ноября, в кинотеатре «Люксор». Премьеру посетили зампред облправительства Сергей Филимонов, зампред обладумы Александр Шевырев, депутат гордумы Андрей Кашаев, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, почетный гражданин Рязани Вячеслав Коростылев и представители духовенства.

Продюсером документальной картины выступил известный путешественник, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаил Малахов. Фильм посвящен уроженцу Рязанского края святому Герману Аляскинскому и его культурно-историческому наследию, дошедшему до наших дней.

Ольга Щетинкина, Сергей Филимонов и игумен Лука после показа фильма поделились своими впечатлениями. Они отметили, что лента получилась качественной и достойной всеобщего внимания. Со слов продюсера фильма, некоторые телевизионные каналы уже выразили заинтересованность в его показе.

Малахов также поблагодарил ГК «Барс» холдинга «Инвест» за помощь в организации презентации фильма.


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