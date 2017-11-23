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8:37, 23 ноября 2017 1 238
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В аварии в Рыбновском районе погиб пассажир «Шкоды»

В аварии в Рыбновском районе погиб пассажир «Шкоды»

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В аварии в Рыбновском районе погиб пассажир автомобиля Scoda Octavia. Об этом RZN.info сообщила собственный источник.

Авария произошла в 18:35 на 167 километре трассы М-5. Столкнулись Scoda, Lada Granta и фура. Также пострадали два пассажира и водитель «Шкоды».

По предварительным данным, водитель «Шкоды» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком МАН с полуприцепом. После этого в Scoda врезалась Lada Granta, водитель которой не справился с управлением.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.


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