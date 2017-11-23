Рязанским молодым предпринимателям рассказали о создании туристического кластера. В четверг, 23 ноября, прошел деловой завтрак Ассоциации молодых предпринимателей с владельцем туристического комплекса «В некотором царстве», конгресс-отеля «Старый город» и гостиничного комплекса «Конюшенный двор» Олегом Свириным.
Свирин занимается проектом по созданию туристско-рекреационного кластера «Рязанский» около села Шумашь, который включает создание рыбацкой деревни, комплекса гостевых домов, ресторанов и другой инфраструктуры.
Предпринимателям предложили участвовать в развитии нового туристического объекта Рязанской области. На встрече оговорили сроки и этапы реализации проекта, форматы участия членов Ассоциации в нем. Участники встречи презентовали свои бизнес-проекты, которые будут воплощать на территории нового туристического кластера.