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9:48, 23 ноября 2017 1 586
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Рязанцы вновь поддержали строительство автосервиса на зеленой зоне

Рязанцы вновь поддержали строительство автосервиса на зеленой зоне

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 22 ноября, прошли публичные слушания о возведении автосервиса с автомойкой на участке площадью 3 379 квадратных метров по улице Магистральной в зоне озеленения специального назначения. Запрошенный вид использования — условно разрешенный для «объектов инженерной и транспортной инфраструктуры».

Заявитель Виктор Баженов подчеркнул, что в автосервисе не будут проводится малярно-покрасочные работы, а рядом расположится мойка на две машины. Именно поэтому объект отнесли к пятому классу опасности (санитарная зона должна составлять 50 метров).

Отвечая на вопрос комиссии, докладчик подчеркнул, что площадь озеленения участка менее 50 процентов.

Напомним, год назад Баженов подавал заявку на использование территории под мойку. На слушаниях он представил документы об автосервисе, из-за этого несоответствия мэрия ему отказала.

На слушания зарегистрировалось 32 участника, которые проголосовали «за» проект. До их начала к комиссию поступило 369 подписей в поддержку.

Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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