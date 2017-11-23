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13:32, 23 ноября 2017 285
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На новогоднее оформление Рязани потратят пять миллионов

На новогоднее оформление Рязани потратят пять миллионов

На новогоднее оформление Рязани потратят пять миллионов. Изменения в бюджете города утвердили на заседании гордумы в четверг, 23 ноября.

Полученные за счет экономии средства направят управлению благоустройства города.

Кроме того, казна города увеличилась на 59,8 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.

Большая часть средств пойдет на организацию общедоступного бесплатного дошкольного и общего образования.

На оплату образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях выделили 1,5 млн рублей, на содержание светофоров в городе — 2,9 млн, на обустройство четырех спортивных площадок в Рязани — 2,5 млн.


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2 дня назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

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