На новогоднее оформление Рязани потратят пять миллионов. Изменения в бюджете города утвердили на заседании гордумы в четверг, 23 ноября.
Полученные за счет экономии средства направят управлению благоустройства города.
Кроме того, казна города увеличилась на 59,8 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.
Большая часть средств пойдет на организацию общедоступного бесплатного дошкольного и общего образования.
На оплату образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях выделили 1,5 млн рублей, на содержание светофоров в городе — 2,9 млн, на обустройство четырех спортивных площадок в Рязани — 2,5 млн.