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8:50, 22 ноября 2017 242
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В Рязани показали посвященный Герману Аляскинскому фильм

В Рязани показали посвященный Герману Аляскинскому фильм

В Рязани показали фильм, посвященный уроженцу Рязанской земли Герману Аляскинскому. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Фильм «Креститель Русской Америки» презентовали во вторник, 21 ноября.

Картину создали совместными усилиями областного отделения Русского географического общества и рязанской киностудии «Инноко филмз» при поддержке правительства Рязанской области. В ней подвижническая деятельность Аляскинского, его наследие.

«Креститель Русской Америки» — первая кинолента о знаменитом рязанце. В прошлом году экспедиция регионального отделения Русского географического общества прошла по маршруту первой русской православной миссии Германа Аляскинского. Они собрали большой материал о почитании памяти святого жителями Аляски, его именем названы географические объекты, храмы, образовательные учреждения. В Рязанской области реализуется проект по увековечению преподобного Германа.

Справка

Геерман Аляскинский (Егор Иванович Попов — православный святой, почитаемый в лике преподобных, руководитель русской духовной миссии на острове Кадьяк, крестивший множество алеутов и других жителей Русской Америки. Один из первых православных проповедников в Новом Свете, его считают святым покровителем Америки.


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