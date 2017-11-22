В белом плену. RZN.info публикует фоторепортаж с заснеженных улиц Рязани

В среду, 22 ноября, в Рязанской области второй день подряд идут сильные снегопады. Из-за этого несколько районов области временно остались без электричества, усложнилась ситуация на дорогах. Кроме того, возникли проблемы и для пешеходов: снежная каша под ногами заставляет горожан прыгать по сухим участкам тротуара, либо переобуваться в резиновые сапоги.
Впрочем, многие рязанцы обрадовались снегу как предвестнику прихода зимы и новогодних праздников. Соцсети заполнили фото с улиц города, оказавшихся в белом плену.
Редакция