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18:29, 22 ноября 2017 366
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В белом плену. RZN.info публикует фоторепортаж с заснеженных улиц Рязани

В белом плену. RZN.info публикует фоторепортаж с заснеженных улиц Рязани

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В среду, 22 ноября, в Рязанской области второй день подряд идут сильные снегопады. Из-за этого несколько районов области временно остались без электричества, усложнилась ситуация на дорогах. Кроме того, возникли проблемы и для пешеходов: снежная каша под ногами заставляет горожан прыгать по сухим участкам тротуара, либо переобуваться в резиновые сапоги.

Впрочем, многие рязанцы обрадовались снегу как предвестнику прихода зимы и новогодних праздников. Соцсети заполнили фото с улиц города, оказавшихся в белом плену.

Редакция RZN.info не осталась в стороне и отправила корреспондента запечатлеть центральные улицы Рязани, погруженные в снег.


Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

© RZN.info

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