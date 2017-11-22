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9:59, 22 ноября 2017 329
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Фонд «Евразия» выделит российским школьникам средства на пропаганду прав меньшинств

Фонд «Евразия» выделит российским школьникам средства на пропаганду прав меньшинств

Фонд «Евразия» объявил о старте конкурса по развитию социальных навыков. Туда смогут представить свои проекты российские школьники, передает «Лайф».

В приоритете организаторов — проекты, направленные на улучшение «социальной среды», пропаганду прав меньшинств, а также экологические инициативы.

Фонд, который финансируется Госдепартаментом США, привлечет американские организации в качестве консультантов.

Каждый проект может запросить финансирование в пределах до 40 тысяч долларов, реализация должна начаться с января 2018 года и завершиться к 17 сентября 2018 года.

Примечательно, что в документации и описании конкурса указывается, что российские образовательные структуры не могут быть «партнёрскими организациями» проекта.


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