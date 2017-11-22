Фонд «Евразия» выделит российским школьникам средства на пропаганду прав меньшинств

Фонд «Евразия» объявил о старте конкурса по развитию социальных навыков. Туда смогут представить свои проекты российские школьники, передает «
В приоритете организаторов — проекты, направленные на улучшение «социальной среды», пропаганду прав меньшинств, а также экологические инициативы.
Фонд, который финансируется Госдепартаментом США, привлечет американские организации в качестве консультантов.
Каждый проект может запросить финансирование в пределах до 40 тысяч долларов, реализация должна начаться с января 2018 года и завершиться к 17 сентября 2018 года.
Примечательно, что в документации и описании конкурса указывается, что российские образовательные структуры не могут быть «партнёрскими организациями» проекта.