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16:57, 21 ноября 2017 590
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В Рязанской области задержали серийных воров автозапчастей

В Рязанской области задержали серийных воров автозапчастей

В Рязанской области задержали серийных воров автомобильных запчастей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что двое молодых людей продают колеса, которые могут оказаться крадеными.

Выяснилось, что к краже причастны два уже ранее судимых приятеля 20-ти и 18-ти лет из Ряжска. Молодые люди выставили на продажу колеса, которые ранее похитили с автомобиля 20-летней жительницы Искры Рязанского района. Злоумышленники погрузили колеса в свой автомобиль, перевезли в Ряжск и спрятали в сарае.

Правоохранители установили, что оба молодых человека причастны к краже магнитолы и системного блока из «семерки» в селе Пехлец Кораблинского района. Автозапчасти злоумышленники планировали продать.

В отношении воров возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.


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