В Рязанской области задержали серийных воров автозапчастей

В Рязанской области задержали серийных воров автомобильных запчастей. Об этом сообщила
Полиции стало известно, что двое молодых людей продают колеса, которые могут оказаться крадеными.
Выяснилось, что к краже причастны два уже ранее судимых приятеля 20-ти и 18-ти лет из Ряжска. Молодые люди выставили на продажу колеса, которые ранее похитили с автомобиля 20-летней жительницы Искры Рязанского района. Злоумышленники погрузили колеса в свой автомобиль, перевезли в Ряжск и спрятали в сарае.
Правоохранители установили, что оба молодых человека причастны к краже магнитолы и системного блока из «семерки» в селе Пехлец Кораблинского района. Автозапчасти злоумышленники планировали продать.
В отношении воров возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.