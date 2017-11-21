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19:09, 21 ноября 2017 467
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В Рязанской области проведут опросы общественного мнения 1

В Рязанской области проведут опросы общественного мнения

В Рязанской области проведут опросы общественного мнения. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

14 декабря 2017 года с 10 до 20 проведут опрос родителей о предпочтительных графиках учебы детей, школьной форме и возможности проведения на территории Рязанской области единого дня выпускника.

17 февраля 2018 года с 10 до 18 проведут опрос граждан о расширении перечня дат, в которые установят запрет на розничную продажу алкоголя.

Зампред правительства Сергей Филимонов отметил, что рабочая группа разрабатывает положение о проведении опросов, а также схемы опросных пунктов.

Напомним, алкоголь в регионе не продают в День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября) и Международный день студентов (17 ноября).

Также ранее сообщалось, что в Рязанской области могут ввести единый день выпускника.


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