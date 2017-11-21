В Рязанской области проведут опросы общественного мнения. Об этом сообщили на
14 декабря 2017 года с 10 до 20 проведут опрос родителей о предпочтительных графиках учебы детей, школьной форме и возможности проведения на территории Рязанской области единого дня выпускника.
17 февраля 2018 года с 10 до 18 проведут опрос граждан о расширении перечня дат, в которые установят запрет на розничную продажу алкоголя.
Зампред правительства Сергей Филимонов отметил, что рабочая группа разрабатывает положение о проведении опросов, а также схемы опросных пунктов.
Напомним, алкоголь в регионе
Также ранее сообщалось, что в Рязанской области могут ввести единый