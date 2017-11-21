Рязанский врач прокомментировал свое избиение пьяным посетителем. Видео

Врач Рязанского травмпункта № 2 прокомментировал свое избиение пьяным посетителем. В эфире телеканала «
«Я зашел в кабинет, где находился неадекватный сопровождающий и попросил подождать пациентку, с которой он пришел, в коридоре.
Он отреагировал угрозами и оскорблениями. Я пошел вызывать полицию в регистратуру и там он начал меня избивать. Через некоторое время нас разнял мой пациент и в этот момент подъехали сотрудники полиции», — отметил доктор.
По его словам, он получил сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы.
Напомним, конфликт