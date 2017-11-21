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13:29, 21 ноября 2017 355
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Рязанский врач прокомментировал свое избиение пьяным посетителем. Видео

Рязанский врач прокомментировал свое избиение пьяным посетителем. Видео

Врач Рязанского травмпункта № 2 прокомментировал свое избиение пьяным посетителем. В эфире телеканала «Город» он рассказал, что скорая помощь его госпитализировала в ОКБ.

«Я зашел в кабинет, где находился неадекватный сопровождающий и попросил подождать пациентку, с которой он пришел, в коридоре.

Он отреагировал угрозами и оскорблениями. Я пошел вызывать полицию в регистратуру и там он начал меня избивать. Через некоторое время нас разнял мой пациент и в этот момент подъехали сотрудники полиции», — отметил доктор.

По его словам, он получил сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы.

Напомним, конфликт произошел в пятницу, 17 ноября. По данному факту следователи проводят проверку.


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