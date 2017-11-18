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16:23, 18 ноября 2017 678
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Следователи проведут проверку по факту нападения на врача в рязанском травмпункте

Следователи проведут проверку по факту нападения на врача в рязанском травмпункте

Следователи проведут проверку по факту нападения на врача-травматолога в травмпункте поликлиники №2. Об этом сообщили на сайте СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, поздно вечером в пятницу, 17 ноября, в травмпункт поликлиники за медпомощью обратилась женщина. Врач оказал ей первую помощь и вызвал «Скорую помощь» для транспортировки. В это время пьяный знакомый пациентки с угрозами набросился на врача и повалил его на пол.

Пациенты травмпункта усмирили рязанца и вызвали наряд полиции.

Напомним, ранее очевидцы произошедшего сообщили в соцсетях о том, пьяный рязанец избил врача в больнице.


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2 дня назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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