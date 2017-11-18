Следователи проведут проверку по факту нападения на врача в рязанском травмпункте

Следователи проведут проверку по факту нападения на врача-травматолога в травмпункте поликлиники №2. Об этом сообщили на
По предварительным данным, поздно вечером в пятницу, 17 ноября, в травмпункт поликлиники за медпомощью обратилась женщина. Врач оказал ей первую помощь и вызвал «Скорую помощь» для транспортировки. В это время пьяный знакомый пациентки с угрозами набросился на врача и повалил его на пол.
Пациенты травмпункта усмирили рязанца и вызвали наряд полиции.
Напомним, ранее очевидцы произошедшего сообщили в соцсетях о том, пьяный рязанец