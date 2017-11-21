Рязанские медики начнут применять новую методику операций на сердце

В рязанском кардиодиспансере планируют применять новые методики, которые заменят операции на открытом сердце. Об этом сообщается на
В медучреждении будут использовать технологии, которые «совсем недавно проводились только в крупных столичных центрах».
«Появление в мире новых малоинвазивных и эндоваскулярных методик вмешательств на самом сердце позволит приблизить оказание данного вида высокотехнологичной медицинской помощи жителям нашей области. Это имплантация аортального клапана-стента при тяжелом пороке сердца, и окклюзия ушка левого предсердия при наличии в нем тромба для профилактики инсульта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году региональный минздрав закупил «необходимый расходный инструментарий для проведения таких операций», а также ультразвуковой аппарат для исследования сердца с чрезпищеводным датчиком, который необходим для проведения рода оперативных вмешательств.
Сецчас проводится обучение специалистов и отбор пациентов. Первые операции планируются на январь 2018 года.