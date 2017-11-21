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13:22, 21 ноября 2017 259

На территории рязанского «Сельхоза» посадят семена кремлевской ели

На территории рязанского «Сельхоза» посадят семена кремлевской ели

В Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла акция «Детки кремлевской елки», которая дала старт федеральному проекту «Вторая жизнь кремлевской елки».

Инициаторами проекта стали активисты экологической организации «Зеленый патруль», в Рязанской области их поддержало региональное министерство природопользования.

На встрече представители из школьных лесничеств «Берендеи» и «Лесовичок» презентовали свою деятельности. Им вручили дипломы регионального минприроды и присвоили звания «Юный лесовод».

Идеолог всероссийского проекта Алена Август вручила школьникам и студентам университета эко-кубы из древесины кремлевской ели. В них находятся семена с питательным субстратом и инструкцией по выращиванию.

Новые деревья появятся на школьных участках и территории «Сельхоза». Самую красивую из молодых елей вернут в Москву и высадят в Памятной кремлевской роще.


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