На территории рязанского «Сельхоза» посадят семена кремлевской ели

В Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла акция «
Инициаторами проекта стали активисты экологической организации «
На встрече представители из школьных лесничеств «Берендеи» и «Лесовичок» презентовали свою деятельности. Им вручили дипломы регионального минприроды и присвоили звания «Юный лесовод».
Идеолог всероссийского проекта Алена Август вручила школьникам и студентам университета эко-кубы из древесины кремлевской ели. В них находятся семена с питательным субстратом и инструкцией по выращиванию.
Новые деревья появятся на школьных участках и территории «Сельхоза». Самую красивую из молодых елей вернут в Москву и высадят в Памятной кремлевской роще.