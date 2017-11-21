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11:20, 21 ноября 2017 878
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На девяти улицах и в трех детских садах Рязани отключили воду

На девяти улицах и в трех детских садах Рязани отключили воду

Во вторник, 21 ноября, отключили воду на девяти рязанских улицах. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

В связи с ремонтом с 9:00 до 16:00 воду отключили по адресам:

  • улица Шевченко, дома с №№ 38 по 50 (четная сторона), 55 (детский сад №159),
  • 3-й Мопровский переулок, дома №№ 46, 48, 50, 52, 54,
  • улица Высоковольтная, дом № 13,
  • улица 2-я Линия, дома №№ 17, 23, 25, 25а, 29, 29а, 31 (детский сад №75), 32, 34, 36, 42, 44, 46,
  • улица Весенняя, дома №№25, 26, 27, 28, 29, 30/48, 55а;

С 9:00 до окончания ремонтных работ воду отключили по следующим адресам:

  • 1-ый Почтовый проезд,
  • ул. Дашковская, дома с №№ 1 по 16;

С 9:30 до 16:00 по адресам:

  • улица Мехзавода, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 11, 11а, 12, 13 стр. 14, 17, 19, 20, 21, 35а (детский сад №48),
  • улица Мехзавода, дом №1б — 1 ввод,
  • улица Роща (частный сектор).

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