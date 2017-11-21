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18:35, 21 ноября 2017 460
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Молодым предпринимателям показали Рязанский кожзавод

Молодым предпринимателям показали Рязанский кожзавод

Во вторник, 21 ноября, молодым предпринимателям провели экскурсию по Рязанскому кожевенному заводу.

Членам Ассоциации молодых предпринимателей показали лабораторию, где проверяют качество исходного сырья и готовой продукции, современное производственное оборудование, цеха, где производят кожу для автомобилей, самолетов, а также цех, где производят мебель из натуральной кожи.

Предпринимателям также рассказали о системе бережливого производства, этапах внедрения и экономии ресурсов, которая дает данная система.

Рязанское региональное отделение АМП создано в мае 2010 года. В него входят более 150 активных предпринимателей.


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