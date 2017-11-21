Молодым предпринимателям показали Рязанский кожзавод

Во вторник, 21 ноября, молодым предпринимателям провели экскурсию по Рязанскому кожевенному заводу.
Членам Ассоциации молодых предпринимателей показали лабораторию, где проверяют качество исходного сырья и готовой продукции, современное производственное оборудование, цеха, где производят кожу для автомобилей, самолетов, а также цех, где производят мебель из натуральной кожи.
Предпринимателям также рассказали о системе бережливого производства, этапах внедрения и экономии ресурсов, которая дает данная система.
Рязанское региональное отделение АМП создано в мае 2010 года. В него входят более 150 активных предпринимателей.