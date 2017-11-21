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9:45, 21 ноября 2017 838
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Мэрия утвердила план новогодних мероприятий в Рязани

Мэрия утвердила план новогодних мероприятий в Рязани

Мэрия утвердила план новогодних мероприятий, которые пройдут в этом году. Об этом сообщается на ее сайте.

По словам начальника управления культуры Евгении Власовой, подготовка к праздникам уже началась. Она отметила, что пройдут 150 различных событий. В этом году будут задействованы сразу несколько центральных площадок — площадь Победы, Лыбедский бульвар, улица Почтовая, площадь Театральная.

Рязанцев ждут парад и флэшмоб дедов Морозов, общегородская игра «Найди деда Мороза», рок-каток, ярмарки, новогодние чаепития и другое. Праздничные программы также проведут во всех муниципальных центрах и парках Рязани.

Цикл спортивных мероприятий откроет Кубок города Рязани по спортивной гимнастике «Рождественские звездочки», который пройдет 14 и 15 декабря в манеже «Юность». Среди крупных спортивных мероприятий — первенство Рязани по спортивным танцам, фестиваль «Спорт и мода. Мода на спорт», лыжная «Вечерняя новогодняя гонка», «Зимняя Спартакиада дворовых команд», «Хоккей в валенках».

На заседании коллегия в мэрии обсудили также вопросы безопасности в период праздников. Отметили, что руководителей муниципальных учреждений попросят усилить охранно-пропускной режим, проведут инструкции с работниками по порядку действий в экстренных ситуациях и проверят работу кнопок тревожной сигнализации, технических средств пожарной безопасности, систем видеонаблюдения.


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