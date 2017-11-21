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19:31, 21 ноября 2017 182
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Подрядчики не смогут сдать работу, пока не уберут строительный мусор — Греков

Подрядчики не смогут сдать работу, пока не уберут строительный мусор — Греков

На расширенном заседании областного правительства вице-губернатор Игорь Греков отметил, что строительный мусор не должен оставаться после благоустройства мостов и дорог. Об этом сообщила пресс-служба исполнительного органа.

«Получается, что сделали все хорошо, контракт выполнили хорошо, а местные жители жалуются на мусор. И все хорошее превращается в плохое, — сказал Греков. — Пока порядок не наведем, контракт не закрываем и не выплачиваем деньги».

Вице-губернатор поручил минтранспорта и автомобильных дорог вместе с главами муниципальных образований осмотреть все участки и проконтролировать, приведены ли они в надлежащий вид, после чего составить список недобросовестных компаний-исполнителей дорожных работ.


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