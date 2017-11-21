Греков поручил проверить зарплаты районных чиновников

На расширенном заседании областного правительства вице-губернатор Игорь Греков подчеркнул, что «к тем, кто злоупотребляет своими полномочиями, будут применяться строгие меры». Об этом сообщила
По словам Грекова, 17 ноября прокуратура Шацкого района возбудила уголовное дело по факту выплаты с 2014 по 2017 годы завышенного оклада главе Шацкого городского поселения.
Греков поручил провести в регионе соответствующие проверки.
«Государственные деньги — это не значит, что они ничьи. Они народные. Не нравятся зарплаты — увольняемся», — подчеркнул вице-губернатор.