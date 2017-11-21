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17:55, 21 ноября 2017 355
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Греков поручил проверить зарплаты районных чиновников 2

Греков поручил проверить зарплаты районных чиновников

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

На расширенном заседании областного правительства вице-губернатор Игорь Греков подчеркнул, что «к тем, кто злоупотребляет своими полномочиями, будут применяться строгие меры». Об этом сообщила пресс-служба исполнительного органа.

По словам Грекова, 17 ноября прокуратура Шацкого района возбудила уголовное дело по факту выплаты с 2014 по 2017 годы завышенного оклада главе Шацкого городского поселения.

Греков поручил провести в регионе соответствующие проверки.

«Государственные деньги — это не значит, что они ничьи. Они народные. Не нравятся зарплаты — увольняемся», — подчеркнул вице-губернатор.


© RZN.info

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