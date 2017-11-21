Бассейну РГУ выбрали название

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Бассейну Рязанского государственного университета выбрали название. Об этом сообщается в группе профкома студентов вуза «ВКонтакте».
Бассейн назовут «Классика».
«Делимся новостями. Вчера были подведены итоги конкурса на название бассейна РГУ. В результате решения конкурсной комиссии бассейн будет называться „Классика“», — говорится в сообщении.
Напомним, разрешение на строительство бассейна рядом с домом №2 по Солотчинскому шоссе дали в ноябре 2014 года. Объект в рамках проекта «500 бассейнов» планировали сдать в конце 2015 года — к столетию вуза.
В здании будут бассейн с металлической ванной размером 25×16 метров на 6 дорожек, залы для настольного тенниса и лечебной физкультуры, тренажерный зал, восстановительный комплекс, две аудитории на 15 и 30 человек. На прилегающей территории оборудуют универсальную спортивную площадку.