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15:14, 20 ноября 2017 412

Сюжеты «Девятого телеканала» наградили на ежегодном телевизионном форуме

Сюжеты «Девятого телеканала» наградили на ежегодном телевизионном форуме

Сюжеты «Девятого телеканала» наградили на ежегодном телевизионном форуме компании «Мастер решений». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

На встрече «Трансформация региональных телеканалов в условиях цифровизации общества» обсуждались актуальные для отрасли и региональных телеканалов темы: изменения в медиасреде, интеграция с интернетом, новые способы монетизации, современные возможности исследования аудитории.

В сообщении отметили, что на форуме выступили специалисты в области телеиндустрии: топ-менеджеры, руководители и популярные ведущие федеральных медиа, таких как Первый канал, РБК, Москва 24, радиостанция «Эхо Москвы», а также руководители федеральных органов исполнительной власти, представители правления фонда ВЦИОМ и другие.

В рамках форума участников профессионального конкурса на лучшие телевизионные работы наградили в различных номинациях. «Девятый телеканал» получил награды за проект «Надо бы знать» и сюжеты «План „Перехват“» и «Рязанский Хатико».

Также в пресс-службе «Девятого телеканала» сообщили, что ведущий Первого канала Антон Привольнов высоко оценил работы рязанской телекомпании. «Не все федеральные проекты такого отличного класса», — отметил он.


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