Сюжеты «Девятого телеканала» наградили на ежегодном телевизионном форуме компании «Мастер решений». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
На встрече «Трансформация региональных телеканалов в условиях цифровизации общества» обсуждались актуальные для отрасли и региональных телеканалов темы: изменения в медиасреде, интеграция с интернетом, новые способы монетизации, современные возможности исследования аудитории.
В сообщении отметили, что на форуме выступили специалисты в области телеиндустрии: топ-менеджеры, руководители и популярные ведущие федеральных медиа, таких как Первый канал, РБК, Москва 24, радиостанция «Эхо Москвы», а также руководители федеральных органов исполнительной власти, представители правления фонда ВЦИОМ и другие.
В рамках форума участников профессионального конкурса на лучшие телевизионные работы наградили в различных номинациях. «Девятый телеканал» получил награды за проект «Надо бы знать» и сюжеты «План „Перехват“» и «Рязанский Хатико».
Также в пресс-службе «Девятого телеканала» сообщили, что ведущий Первого канала Антон Привольнов высоко оценил работы рязанской телекомпании. «Не все федеральные проекты такого отличного класса», — отметил он.