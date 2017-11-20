Сбившая «пьяного мальчика» москвичка обжаловала приговор

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Сбившая в Подмоскве «пьяного мальчика» Ольга Алисова обжаловала приговор. Ее не устраивает результат экспертизы, который показал, что женщина могла предотвратить аварию, передает Life.
Согласно приговору Алисова должна отбыть три года в колонии-поселении. Женщина и ее защитники намерены добиться отмены приговора, а также результатов автотехнической экспертизы, показавшей, что она могла предотвратить наезд.
Напомним, женщину приговорили к трем годам колонии-поселения. Кроме того, она должна будет выплатить родителям ребенка 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Авария во дворе жилого дома в Балашихе произошла 23 апреля. Местная жительница Ольга Алисова, находившаяся за рулем иномарки, насмерть сбила шестилетнего ребенка. По данным следствия, в момент аварии женщина не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону. Экспертиза по ошибке признала пьяным шестилетнего мальчика.