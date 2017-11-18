Вместо закрывшихся киосков рязанцам предложили другие пункты пополнения транспортных карт

В начале ноября в Рязани
Оператор автоматизированной системы оплаты проезда предложил рязанцам список действующих пунктов, расположенных в шаговой доступности от закрытых киосков.
Улица Дзержинского дом №19-а:
- «Сбербанк» — в банкоматах, расположенных в магазинах «Урожай» и «Ассорти», а также ближайших отделениях банка по адресам Дзержинского дом №33 и Высоковольтная дом №5 корпус 1;
- КВЦ — улица Дзержинского дом №24/26 и улица Чкалова дом №1;
- «Почта России» — Первомайский проспект дом №45, улица Дзержинского дом №60/2.
Улица Дзержинского дом №73:
- «Сбербанк» — в банкоматах, расположенных в магазинах «Сорока», «Ассорти», «Урожай», «Рамфуд», «Атак», бизнес-центре «Флагман», в Рязанской радиотехническом университете и по адресу улица Гагарина дом №36, а также в ближайшем отделении банка по адресу улица Дзержинского дом №33;
- КВЦ — улица Татарская дом №47, улица Гагарина дом №55;
- «Почта России» — улица Дзержинского дом №60/2.
Улица Юбилейная дом №13-а:
- «Сбербанк» — в банкоматах, расположенных в магазинах «Сорока», «Магнит», «Пятерочка» и «Пятачок», ТРЦ «М5 Молл», а также ближайшем отделении банка по адресу улица Крупской дом №19;
- КВЦ — улица Крупской дом №9, улица Сельскохозяйственная дом №14;
- «Почта России» — улица Крупской дом №19/1;
- Центр оплаты коммунальных платежей — 3-й Коломенский проезд дом №2/49.
Куйбышевское шоссе дом №13:
- «Сбербанк» — в банкоматах, расположенных в ТК «Витязь» и гостинице «Форум», а также ближайшем отделении банка по адресу Куйбышевское шоссе дом №16-б;
- КВЦ — Куйбышевское шоссе дом №9; улица Трудовая дом №10;
- «Почта России» — Куйбышевское шоссе дом №3.
Напомним, в настоящее время на территории города открыто и действует около 800 точек продажи и пополнения транспортных карт «УмКа».