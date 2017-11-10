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19:10, 10 ноября 2017 710
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В Рязани закроют четыре точки продажи транспортных карт

В Рязани закроют четыре точки продажи транспортных карт

В Рязани закроют четыре точки продажи транспортных карт «УмКа». Об этом сообщил оператор автоматизированной системы оплаты проезда.

Прекратят работу пункты продажи и пополнения по адресам:

  • улица Дзержинского, дом №19-а (УРТ);
  • улица Дзержинского, дом №73 (киоск на остановке);
  • улица Юбилейная, дом №13-а (киоск);
  • Куйбышевское шоссе, дом №13 (киоск на остановке).

«Оператор АСОП оставляет за собой право возобновить работу этих киосков в случае возникновения соответствующих пожеланий горожан. По всем вопросам в этой связи обращаться по телефону „горячей линии“ 8-800-250-02-62 — звонок бесплатный», — говорится в сообщении.

Всего в Рязани работают 800 точек продажи и пополнения транспортных карт «УмКа», в том числе отделениях Почты России, КВЦ, в офисах по приему коммунальных платежей Рязанского городского оператора, в Центре оплаты коммунальных платежей.

Также пополнить карты можно во всех банкоматах и терминалах «Сбербанка», через интернет-банк «Сбербанк Онлайн», его мобильное приложение, а также на сайте картаумка.рф.

С полным перечнем адресов пунктов продажи и пополнения транспортных карт УмКа можно на сайте проекта.


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