В Рязани закроют четыре точки продажи транспортных карт «УмКа». Об этом сообщил оператор автоматизированной системы оплаты проезда.
Прекратят работу пункты продажи и пополнения по адресам:
- улица Дзержинского, дом №19-а (УРТ);
- улица Дзержинского, дом №73 (киоск на остановке);
- улица Юбилейная, дом №13-а (киоск);
- Куйбышевское шоссе, дом №13 (киоск на остановке).
«Оператор АСОП оставляет за собой право возобновить работу этих киосков в случае возникновения соответствующих пожеланий горожан. По всем вопросам в этой связи обращаться по телефону „горячей линии“ 8-800-250-02-62 — звонок бесплатный», — говорится в сообщении.
Всего в Рязани работают 800 точек продажи и пополнения транспортных карт «УмКа», в том числе отделениях
Также пополнить карты можно во всех банкоматах и терминалах «
С полным перечнем адресов