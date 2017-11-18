В Горроще пьяный водитель врезался в забор и уехал. Соответствующее фото опубликовали в
Инцидент произошел в субботу, 18 ноября, на пересечении улиц Дзержинской и Ленинского Комсомола.
Также автор выложил видео, на котором видно сам автомобиль.
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В Горроще пьяный водитель врезался в забор и уехал. Соответствующее фото опубликовали в
Инцидент произошел в субботу, 18 ноября, на пересечении улиц Дзержинской и Ленинского Комсомола.
Также автор выложил видео, на котором видно сам автомобиль.
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