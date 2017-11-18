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17:13, 18 ноября 2017 214
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В Горроще пьяный водитель врезался в забор и уехал — соцсети

В Горроще пьяный водитель врезался в забор и уехал — соцсети

В Горроще пьяный водитель врезался в забор и уехал. Соответствующее фото опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Инцидент произошел в субботу, 18 ноября, на пересечении улиц Дзержинской и Ленинского Комсомола.

Также автор выложил видео, на котором видно сам автомобиль.


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