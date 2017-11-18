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10:47, 18 ноября 2017 367
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Рязанец пожаловался на дорогу, которую должны были отремонтировать в октябре. Фото и видео

Рязанец пожаловался на дорогу, которую должны были отремонтировать в октябре. Фото и видео

Рязанец пожаловался на дорогу «Юрьино — Нижне Мальцево», которую должны были отремонтировать в октябре. Видео и фото разбитой трассы мужчина прислал в редакцию RZN.info.

По его словам, жалобу он написал на сайт президента. После этого ее переадресовали в рязанский минтранс, откуда и пришел ответ. Чиновники отметили, что в 2017 году в Шацком районе отремонтировали трассу «Шацк — Новочернеево — Высокое — Печины», заменили дорожное покрытие, ликвидировали выбоины и просадки. По словам представителей минтранса, работы продолжаются.

«Подрядной организации выдано предписание на ликвидацию выбоин и просадок на дороге „Юрьино — Нижне Мальцево“ в срок до 30 октября 2017 года», — говорится в сообщении, датированном 6 октября.

Однако на кадрах, сделанных уже в ноябре, видно, что трассу не ремонтировали. «Непонятен и тот факт, почему идет ответ именно по Шацкому району, ведь большая часть дороги, если судить по карте, проходит по территории Сасовского района и заканчивается Чучковским. Неужели три района не могут уложить асфальт на 12 километрах дороги? Про мост вообще говорить не стоит. Арматура торчит кусками. Плиты по бокам моста (тротуарная зона) уже наклонились и в скором времени упадут вниз», — рассказал рязанец.

В минтрансе ему пообещали рассмотреть вопрос ремонта трассы и моста при формировании бюджета дорожных работ на 2018 год.


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