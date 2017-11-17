Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:14, 17 ноября 2017 340
 0    0

Момент столкновения инкассаторов и полицейских в центре Рязани попал на видео

Момент столкновения инкассаторов и полицейских в центре Рязани попал на видео

Момент столкновения инкассаторов и полицейских в центре Рязани попал на видео. Ролик опубликовали на YouTube.

ДТП произошло около 16:20 в пятницу, 17 ноября. Машина инкассаторов поворачивала и врезалась в автомобиль автоинспекторов, который находился на «встречке» с включенными спецсигналами.

Официальной информации об аварии нет.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:14, 17 ноября 2017
Момент столкновения инкассаторов и полицейских в центре Рязани попал на видео
16:50, 17 ноября 2017
В центре Рязани столкнулись машины полицейских и инкассаторов
16:37, 17 ноября 2017
ГИБДД устроит в Рязанской области рейды против пьяных водителей
15:57, 17 ноября 2017
Сбившую пешехода в Сараях женщину оштрафовали на полторы тысячи рублей
14:47, 17 ноября 2017
В Мосгорсуде шесть человек порезали себе вены
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

Более двухсот человек специально пришли на презентацию, чтобы одними из первых оценить внешний вид машины и ее «начинку»

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 58 370
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 35 632
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 26 794
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 25 836
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
10:21, 16 ноября 2017 23 074
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум