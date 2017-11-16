В Минтруде пообещали не уменьшать пенсии россиян. В ведомстве утверждают, что в Пенсионном фонде достаточно денег, передает «
«Все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться. При этом размер пенсий ни при каких обстоятельствах не уменьшится», — собщили агентству в пресс-службе Минтруда.
Ведомство подчеркивает, что пенсия будет, напротив, расти в результате ежегодной индексации (для неработающих пенсионеров) и корректировки выплат в августе (для работающих пенсионеров).
Минтруд также напомнил, что в 2017 году страховые пенсии в России проиндексировали на 5,8%, что выше инфляции прошлого года (5,4%).