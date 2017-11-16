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21:16, 16 ноября 2017 83
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В Минтруде пообещали не уменьшать пенсии

В Минтруде пообещали не уменьшать пенсии

В Минтруде пообещали не уменьшать пенсии россиян. В ведомстве утверждают, что в Пенсионном фонде достаточно денег, передает «Интерфакс».

«Все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться. При этом размер пенсий ни при каких обстоятельствах не уменьшится», — собщили агентству в пресс-службе Минтруда.

Ведомство подчеркивает, что пенсия будет, напротив, расти в результате ежегодной индексации (для неработающих пенсионеров) и корректировки выплат в августе (для работающих пенсионеров).

Минтруд также напомнил, что в 2017 году страховые пенсии в России проиндексировали на 5,8%, что выше инфляции прошлого года (5,4%).


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