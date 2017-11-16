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17:53, 16 ноября 2017 351
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Синоптики опровергли сообщения в СМИ о «ледяном апокалипсисе» в Центральной России

Синоптики опровергли сообщения в СМИ о «ледяном апокалипсисе» в Центральной России

Синоптики опровергли сообщения в СМИ о «ледяном апокалипсисе» Центральной России. Ранее появилась информация, что в четверг, 16 ноября, в регион придет сильное похолодание, передает Life.

Метеорологи опровергли подобные заявления. По их данным в Москве до конца недели температура будет выше нуля.

Ожидать «массового» гололеда не стоит, отметили синоптики.

«Установилась не по сезону теплая погода, идут осадки в виде дождей. И погода будет только идти на улучшение. В ночь температура приблизится к околонулевой отметке. Как и было накануне. Слабую гололедицу, конечно, надо прогнозировать, но это касательно ночного времени, и то с большой натяжкой», — сообщил Лайфу ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил метеоролог, в 20-х числах ноября в Центральный регион придет циклон, который принесет осадки и понижение температуры.

Ранее синоптики предупредили жителей Центральной России о морозах до -17 градусов.


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