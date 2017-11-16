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16:20, 16 ноября 2017 324
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Рязанца осудили за угрозу полицейскому

Рязанца осудили за угрозу полицейскому

Рязанца осудили за угрозу полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального суда.

Установлено, что в июне 2017 года два полицейских при исполнении своих должностных обязанностей обратились на улице к молодым людям, которые находились в общественном месте пьяными. Сотрудники полиции попросили проехать их в ОМВД на служебной машине для составления протокола. Один из молодых людей отказался сесть в автомобиль и достал нож, угрожая полицейскому.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему полтора года условно с испытательным сроком полтора года.


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