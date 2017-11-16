Рязанца осудили за угрозу полицейскому. Об этом сообщила
Установлено, что в июне 2017 года два полицейских при исполнении своих должностных обязанностей обратились на улице к молодым людям, которые находились в общественном месте пьяными. Сотрудники полиции попросили проехать их в ОМВД на служебной машине для составления протокола. Один из молодых людей отказался сесть в автомобиль и достал нож, угрожая полицейскому.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему полтора года условно с испытательным сроком полтора года.