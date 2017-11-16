Пострадавший от августовского пожара в Касимове дом должны отремонтировать до середины декабря

Дом, пострадавший от крупного пожара в Касимове, должны отремонтировать до 15 декабря. Сроки установила глава администрации города Нина Никитина, сообщило издательство «
К 15 ноября в доме №13 по улице Крылова восстановили кровлю, межэтажные перекрытия, перегородки третьего этажа, заменили системы тепло- и водоснабжения, канализации. В нескольких квартирах вместо печного смонтировали системы индивидуального газового отопления. Полностью отремонтирована одна квартира, принадлежащая в городе. Подходят к завершению работы еще в четырех.
«Несмотря на то, что после пожара все жильцы получили положенные по закону выплаты, администрация города приняла решение о дополнительных мерах поддержки. Муниципалитет взял на себя финансирование ремонта квартир, находящихся в собственности у граждан», — говорится в сообщении.
Напомним, в результате
Фото ИД «Пресса»