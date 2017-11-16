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20:59, 16 ноября 2017 185
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Пострадавший от августовского пожара в Касимове дом должны отремонтировать до середины декабря

Пострадавший от августовского пожара в Касимове дом должны отремонтировать до середины декабря

Дом, пострадавший от крупного пожара в Касимове, должны отремонтировать до 15 декабря. Сроки установила глава администрации города Нина Никитина, сообщило издательство «Пресса».

К 15 ноября в доме №13 по улице Крылова восстановили кровлю, межэтажные перекрытия, перегородки третьего этажа, заменили системы тепло- и водоснабжения, канализации. В нескольких квартирах вместо печного смонтировали системы индивидуального газового отопления. Полностью отремонтирована одна квартира, принадлежащая в городе. Подходят к завершению работы еще в четырех.

«Несмотря на то, что после пожара все жильцы получили положенные по закону выплаты, администрация города приняла решение о дополнительных мерах поддержки. Муниципалитет взял на себя финансирование ремонта квартир, находящихся в собственности у граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате крупного пожара, произошедшего в Касимове ночью 23 августа 2017 года сгорели два расселенных дома. Огонь также повредил два соседних жилых здания. Без крова остались жильцы из 14 квартир. На восстановление выделили пять миллионов рублей из бюджета области.

Фото ИД «Пресса»


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