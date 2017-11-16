На Северном обходе образовалась пробка из-за аварии. Видео

На Северной окружной образовалась пробка из-за аварии. Видео с места происшествия опубликовал пользователь группы «
ДТП произошло вечером в четверг, 16 ноября, на участке дороги в сторону Канищева. Ролик демонстрирует, что один из автомобилей врезался в отбойник, две других машины стоят в правом и среднем рядах. На место происшествия приехала «скорая».
Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке сейчас составляет не более семи километров в час.
Видео Саши Кикина, фото Романа Куренкова