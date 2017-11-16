Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:47, 16 ноября 2017 575
 0    0

На Северном обходе образовалась пробка из-за аварии. Видео

На Северном обходе образовалась пробка из-за аварии. Видео

На Северной окружной образовалась пробка из-за аварии. Видео с места происшествия опубликовал пользователь группы «Подслушано у водителей в Рязани».

ДТП произошло вечером в четверг, 16 ноября, на участке дороги в сторону Канищева. Ролик демонстрирует, что один из автомобилей врезался в отбойник, две других машины стоят в правом и среднем рядах. На место происшествия приехала «скорая».

Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке сейчас составляет не более семи километров в час.

Видео Саши Кикина, фото Романа Куренкова


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:07, 16 ноября 2017
В Старожиловском районе сгорел трактор
17:06, 16 ноября 2017
Рязанец ушел от столкновения со встречной «ГАЗелью». Видео
16:47, 16 ноября 2017
На Северном обходе образовалась пробка из-за аварии. Видео
16:24, 16 ноября 2017
Автоинспекторы ищут очевидцев смертельного ДТП на Высоковольтной улице
12:31, 16 ноября 2017
В результате ДТП в Рязанском районе погиб лось
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

Более двухсот человек специально пришли на презентацию, чтобы одними из первых оценить внешний вид машины и ее «начинку»

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 53 471
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 34 890
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 26 063
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 25 262
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
15:39, 6 ноября 2017 21 834
В ЦФО придет «аномальная ноябрьская жара»
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум