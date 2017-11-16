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12:18, 16 ноября 2017 60
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Госдума приняла закон о tax free в России

Госдума приняла закон о tax free в России

Госдума приняла закон о введении в России системы tax free. Она позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС, передает «РИА Новости».

Для компенсации необходимо в течение дня приобрести товары на суму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек.

Система не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство также сможет определить перечень иных товаров, не подлежащих компенсации.

Закон дает право на вычет НДС организациями розничной торговли по товарам, купленным иностранцами в государствах, не входящих в ЕАЭС. Для этого потребуется предоставить в налоговый орган чеки с отметками таможенных органов, подтверждающие вывоз товаров за границу и сведения о сумме налога, компенсированной физлицам.

Организации передадут в электронной форме в ФТС России сведения, которые таможенные орган также затем заправит в ФНС. Кроме того, ФТС будет сообщать налоговой службе информацию о проставленных таможенными органами отметках на чеках для компенсации НДС.

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Такой режим будет рабоеть до тех пор, пока не разработают автоматизированную систему обмена информацией.


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