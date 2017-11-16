Ферма на балконе. Рязанский майнер рассказал о добыче криптовалюты

С начала десятилетия в мире в мире набирают популярность операции с криптовалютами. Один из самых доступных способов получения виртуальных денег — это майнинг (от английского mining — добыча полезных ископаемых).
Добываются средства при помощи решения логических задач. Для этого необходимо сконструировать специальное устройство — ферму.
Это сервер, который использует мощности компьютерных видеокарт и процессоров. В России работают тысячи майнеров, десятки добытчиков трудятся и в Рязани.
Один из них рассказал корреспонденту RZN.info о том, как можно зарабатывать при помощи фермы из видеокарт на балконе квартиры. Полную статью читайте в разделе «