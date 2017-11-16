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15:18, 16 ноября 2017 318
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Ферма на балконе. Рязанский майнер рассказал о добыче криптовалюты 1

Ферма на балконе. Рязанский майнер рассказал о добыче криптовалюты

С начала десятилетия в мире в мире набирают популярность операции с криптовалютами. Один из самых доступных способов получения виртуальных денег — это майнинг (от английского mining — добыча полезных ископаемых).

Добываются средства при помощи решения логических задач. Для этого необходимо сконструировать специальное устройство — ферму.

Это сервер, который использует мощности компьютерных видеокарт и процессоров. В России работают тысячи майнеров, десятки добытчиков трудятся и в Рязани.

Один из них рассказал корреспонденту RZN.info о том, как можно зарабатывать при помощи фермы из видеокарт на балконе квартиры. Полную статью читайте в разделе «Публикации».


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1 час назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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