Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Интернет многими из нас воспринимается как инструмент оперативного поиска нужной информации и оптимальная площадка для покупки товаров и получения услуг. Но сейчас все больше людей пытаются использовать безграничные возможности сети для извлечения прибыли.

Причем речь идет не только о рынке рекламы, интернет-магазинах и виртуальных азартных играх. Начиная с 2011 года в мире набирают популярность операции с так называемыми криптовалютами, то есть с электронной наличностью, которую, выражаясь простым языком, нельзя потрогать руками, но, став ее обладателем, можно обменять на денежные единицы других стран.

Сейчас в мире насчитывается тысячи различных криптовалют. Пожалуй, наиболее известными являются биткоин, эфириум и рипл. Криптовалюта в последнее время все чаще становится законным платежным средством. Еще летом этого года одна из строительных компаний Москвы начала продавать жилье за биткоины.

Ферма в квартире

Один из самых доступных способов получения виртуальных денег — это майнинг (от английского mining — добыча полезных ископаемых). Добываются денежные знаки с помощью решения логических задач в сети. Для этого необходимо сконструировать специальное устройство — ферму.

Ферма по добыче биткоинов в простом понимании — это сервер, который использует мощности компьютерных видеокарт и процессоров. В России работают тысячи майнеров, десятки добытчиков трудятся и в Рязани.

Ферма по добыче биткоинов в простом понимании — это сервер, который использует мощности компьютерных видеокарт и процессоров

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму".

Для того, чтобы собрать ферму нужно хорошо разбираться в компьютерах. Материнская плата и процессор могут быть достаточно простыми, главное чтобы присутствовала возможность максимального использования видеокарт. Как утверждает рязанец, стоимость одной фермы, исходя из сегодняшних цен, составляет 200-250 тысяч рублей.

Стоимость одной фермы составляет 200-250 тысяч рублей

Обслуживание фермы дело тоже затратное. «Фермы работают круглосуточно и потребляют много электричества. За месяц мои расходы на электроэнергию, которая используется для работы двух ферм, достигает 6-7 тысяч рублей», — объяснил Илья. Зато он не чувствует себя «офисным работником» и может всегда взять себе отпуск. «Я могу находится в любой точке планеты и управлять процессом с телефона или ноутбука».

Без посредников и мошенников

У операций с виртуальными валютами тоже есть преимущества. Например, чтобы снять некую сумму с карточки, нужно участие процессингового центра той или иной платежной системы и банка, который выдал вам карточку. В операциях с криптовалютой нет никакого процессингового центра, банка или другого регулятора. Майнеры все операции ведут самостоятельно, без посредников и получают комиссионные от операций с криптовалютой.

Майниг уже популярен во всем мире, некоторые предприниматели имеют сотни ферм и размещают их в ангарах. Одна ферма занимает примерно такую же площадь, как системный блок компьютера.

Некоторые предприниматели имеют сотни ферм и размещают их в ангарах

А если речь идет о десятках и сотнях ферм, то многие предприимчивые россияне размещают их в сельской местности, монтируют систему электроснабжения повышенной емкости, так как мощность одного устройства-1-1,2 киловатта, а тарифы на электроэнергию за городом существенно ниже, да и проводка, размещенная в обычной квартире, едва ли выдержит работу 10 ферм.

Еще один плюс таких сделок, кроме отсутствия контролирующей структуры, невозможность мошеннических действий так как все операции ведутся в рамках четко прописанного алгоритма. Причем конфиденциальность сделок обеспечена.

Биржевое чутье

«В первые месяцы работы моих ферм удавалось зарабатывать достаточно прилично — до 5 тысяч рублей в день», — вспоминает Илья. — Но количество майнеров растет, на создание одной фермы требуется все больше денег и поэтому я переключился на биржевую деятельность. Она, конечно, требует внушительных единовременных вложений, но и доход приносит достаточно весомый. Сейчас работа с криптовалютой для меня не просто прибыльное хобби, а основной источник дохода".

Речь идет об операциях с криптовалютой на электронных биржах. Здесь, как и на рынке, акции важно вовремя купить по низкой цене (теже биткоины) и оперативно продать по высокой, чтобы заработать на колебании курсов.

В отличии от майнинга, при работе на электронной бирже нельзя надолго отрываться от процесса. По сути речь идет как минимум о восьмичасовом рабочем дне.

«В первые месяцы работы моих ферм удавалось зарабатывать достаточно прилично — до 5 тысяч рублей в день»

Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, то есть курс может резко меняться. Полученную прибыль можно беспрепятственно обменять на рубли с помощью различных электронных кошельков («Яндекс-деньги», «Киви», WebMoney), причем на рынке криптовалют курс обычной валюты не привязан к какой-нибудь денежной единице, например, к доллару и в полной мере зависит от баланса спроса и предложения.

Тем, кто собирается стать майнером, специалисты рекомендуют заранее прикинуть примерные затраты на все оборудование и электроэнергию. Не стоит забывать, что техника будет нагреваться быстро, поэтому следует обеспечить стабильное охлаждение и проветривание. В противном случае детали начнут перегорать и вся система рухнет.

Пока майнинг — это удел продвинутых компьютерщиков, но операции с криптовалютой становятся все более популярными и недалек тот день, когда в России на государственном уровне те же биткоины могут быть признаны законным платежным средством при совершении покупок.