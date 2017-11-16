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16:24, 16 ноября 2017 509
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Автоинспекторы ищут очевидцев смертельного ДТП на Высоковольтной улице

Автоинспекторы ищут очевидцев смертельного ДТП на Высоковольтной улице

Фото: УГИБДД по Рязанской области

Автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев ДТП на Высоковольтной улице, произошедшего 4 сентября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 19:45. 27-летний рязанец за рулем «двенадцатой» ехал по улице Высоковольтной в направлении улицы Весенней. Возле дома №39 корпус 1 он сбил 65-летнюю женщину, которая, по предварительной информации, пересекала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате аварии пенсионерка получила травмы, с которыми ее доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Очевидцев попросили обратиться по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет №212 или по телефону 25-65-59.


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