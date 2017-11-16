Автоинспекторы ищут очевидцев смертельного ДТП на Высоковольтной улице

Автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев ДТП на Высоковольтной улице,
Авария произошла около 19:45. 27-летний рязанец за рулем «двенадцатой» ехал по улице Высоковольтной в направлении улицы Весенней. Возле дома №39 корпус 1 он сбил 65-летнюю женщину, которая, по предварительной информации, пересекала дорогу вне пешеходного перехода.
В результате аварии пенсионерка получила травмы, с которыми ее доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.
Очевидцев попросили обратиться по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет №212 или по телефону 25-65-59.