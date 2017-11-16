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16:49, 16 ноября 2017 192
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Активисты ОНФ проконтролируют ремонт теплотрассы в Песочне

Активисты ОНФ проконтролируют ремонт теплотрассы в Песочне

Активисты ОНФ проконтролируют ремонт теплотрассы на улице Тимакова. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Во дворе домов №13 и №15/23 по улице Тимакова в июне 2017 года вырыли котлован. Жители жалуются на то, что он полон воды и нечистот. «Из-за сильного стойкого запаха люди не всегда могут открыть форточки», — отметили в сообщении.

В начале сентября жители дома направили обращение в органы власти. Из управления благоустройства города им пришел ответ, в котором была обозначена точная дата окончания работ — 15 октября.

Теплотрасса до сих под не зарыта, из ямы поднимается пар. Гора земли возле ямы размокла, в результате чего на тротуаре образуется грязь. Помимо этого, по словам местных жителей, котлован долгое время не был огражден, и лишь за день до приезда общественников его обтянули оранжевой сеткой.

Активисты ОНФ обратились с официальным запросом в администрацию города. «Считаем данную ситуацию допустимой. Мы берем проблему под контроль и надеемся, что ответственные чиновники городской администрации отреагируют на наше обращение в максимально короткие сроки», — сообщил член регионального штаба ОНФ Сергей Тарасов.

Фото пресс-службы ОНФ


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